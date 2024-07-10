حادث سير يتسبب بحركة مرور كثيفة على جسر الضبية

تسبب حادث سير بحركة مرور كثيفة على جسر ضبية.



وحسب غرفة التحكم المروري فقد أدى حادث تصادم بين مركبتين على اول جسر ضبية المسلك الشرقي إلى حركة مرور كثيفة، حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.



ولفتت غرفة التحكم إلى أن العمل جار على المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير الجديدة.

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