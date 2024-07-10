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لبنان

على متن طائرة.. قائد الجيش يزور الديمان

Lebanon 24
10-07-2024 | 12:01
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وصل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في هذه الأثناء، إلى المقر البطريركي الصيفي في الديمان، على متن طائرة البوما، وكان في استقباله عند الطائرة المستشار الإعلامي وليد غياض والقيم البطريركي الخوري طوني الآغا.
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واستقبل الراعي قائد الجيش، في الجناح البطريركي، حيث عقدت خلوة ثنائية.
 
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