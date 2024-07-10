28
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قرار من وزارة التربية بشأن "تصحيح الإمتحانات".. ماذا أعلنت؟
Lebanon 24
10-07-2024
|
12:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعاً إدارياً تربوياً موسعاً، ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر وجميع المديرين ورؤساء الوحدات في المديرية العامة للتربية، ومديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشارين.
Advertisement
وبحث المجتمعون في توفير التغطية المالية العادلة لبدلات التصحيح للامتحانات الرسمية، وتوقفوا عند التوصيف الجديد للأسئلة والذي تضمن خيارات موسعة، مما يستدعي وقتا اطول من المصحح وتدقيقا أكبر بالخيارات التي اختارها المرشح.
وقرر الحلبي زيادة بدل التصحيح بمعدل أربعة اضعاف بالليرة اللبنانية، بدلا من الثلاثة أضعاف التي كان أعلن عنها سابقا، وذلك انسجاما مع جهود المصححين وإنصافا لهم، بالإضافة إلى بدلات الدعم التي تأمنت للهيئات التعليمية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني في خلال فصل الصيف.
ودعا الأساتذة إلى "الإقبال على التصحيح بكثافة، ومتابعة الإنجاز المتمثل بالإمتحانات الرسمية في ظروف صعبة"، مؤكداً ان "هذا الإستحقاق الوطني التربوي ما كان ليتم لولا جهود الأساتذة والإداريين والفنيين الذين عملوا كخلية نحل، ليكون ذلك بمثابة تتويج للعام الدراسي".
وأشار إلى أن قرارا ثانيا سوف يصدر عنه لاحقا لرفع بدلات الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالإمتحانات الرسمية.
المدرسة الصيفية
من جهة ثانية، درس المجتمعون التحضيرات للمدرسة الصيفية التي تشهد إقبالا كبيرا على التسجيل فيها، لكن الحد الأقصى هو مشاركة نحو 350 مدرسة، وذلك من اجل تعويض الفاقد التعلمي وتقوية التلاميذ والعناية بهم نفسيا واجتماعيا مع مشاركتهم في الأنشطة التي ينص عليها برنامج المدرسة الصيفية.
ومن المقرر ان يتولى المركز التربوي للبحوث والإنماء إجراء دراسة لقياس التقدم الأكاديمي الذي أحرزه المتعلمون، يبدأ مع بداية المدرسة الصيفية وينتهي بنتيجة واضحة في نهايتها، وذلك من اجل تطوير برامجها وادائها لتلبي الأهداف التربوية المرسومة لها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام على طاولة السرايا مجددا
Lebanon 24
تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام على طاولة السرايا مجددا
01:30 | 2024-07-10
10/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع أصوات قويّة من الجنوب وصولاً إلى بيروت.. الزجاج تحطم في منازل ومحلات فما الذي جرى؟
Lebanon 24
سماع أصوات قويّة من الجنوب وصولاً إلى بيروت.. الزجاج تحطم في منازل ومحلات فما الذي جرى؟
09:34 | 2024-07-10
10/07/2024 09:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... تُوفيت في حادث سير مروّع
Lebanon 24
بالصور... تُوفيت في حادث سير مروّع
08:06 | 2024-07-10
10/07/2024 08:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست لبنانية.. هذه هي شريكة تيم حسن في رمضان 2025
Lebanon 24
ليست لبنانية.. هذه هي شريكة تيم حسن في رمضان 2025
00:15 | 2024-07-10
10/07/2024 12:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان بعد 15 تموز
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان بعد 15 تموز
08:41 | 2024-07-10
10/07/2024 08:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2024-07-10
بُشرى سارّة عن الكهرباء.. بيانٌ جديد من وزير الطاقة!
16:26 | 2024-07-10
عملية أمنية لـ"المخابرات" في البقاع.. هذه تفاصيلها!
16:22 | 2024-07-10
"ضربة قاتلة للبنان".. وزير إسرائيلي يُهدّد!
16:01 | 2024-07-10
بيانٌ عاجل عن الكهرباء.. ماذا أعلن وزير الطاقة؟
15:47 | 2024-07-10
آخر أنباء "قصف الجنوب".. غارة في محيط مخفر!
15:38 | 2024-07-10
اتصالٌ بين ميقاتي ونظيره العراقي.. وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
11/07/2024 04:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
11/07/2024 04:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
11/07/2024 04:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24