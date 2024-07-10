المولوي: لبنان للجميع وليس لطائفة أو حزب

Advertisement

والقى المولوي كلمة قال فيها إنّ "ما نراه اليوم في هذا الاحتفال هو صورة مشرقة عن لبنان واللبنانيين"، مؤكداً أنه "بإمكان لبنان ومن خلال العلم بناء الوطن والتخلص من التطرف والظلم وخطاب الكراهية".وتساءل عن "السبب الذي يدفع ابناء الوطن الواحد للتقاتل"، مشدداً على أن "لبنان للجميع وليس لطائفة او حزب بل لكل ابنائه"، وقال: "علينا أن نحمي وحدتنا والإبتعاد عن التفرقة".ودعا المولوي "الطلاب اللبنانيين الى بناء وطنهم كما يفعلون في البلدان التي يسافرون اليها"، وقال: "سننتزع حقنا بالعيش وسنعيد اعمار لبنان بأيدي ابنائه، لما لغير اللبنانيين فإننا ندعوهم لبناء بلدهم وترك اللبنانيين يعيدون بناء وطنهم".واشاد بـ"الجهود التي تقوم بها القوى الامنية التي لولاها لما كان لبنان ينعم بالامن"، مشدداً على "دور المؤسسات الخاصة وضرورة تعزيز المبادرات الفردية في حماية لبنان".