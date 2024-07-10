مسيّرات "الحزب" تخترق الدفاعات الإسرائيلية.. أصابت هذا المبنى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله أطلق 3 مسيّرات نحو الجولان لم يتم اعتراضها، حيث طالت مسيرة مبنى الضرائب هناك.

وحسب المعلومات، فإن المسيرات انفجرت بعد أن تخطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، حيث أُصيب امرأة وُصفت إصابتها بالطفيفة.

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بالتوازي، اشارت صحيفة يديعوت أحرنوت إلى أنه تم رصد صاروخ على الاقل أطلق من لبنان باتجاه منطقة شتولا في الجليل الأعلى وسقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.

من جهته، أعلن الحزب في بيان أنّه ردًا على ‏الإعتداء والإغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبّورة على طريق دمشق- بيروت، شن الحزب الأربعاء 10-7-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على ‏مقر فوج المدفعيّة التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضبّاطه ‏وجنوده وأصابتها بشكل مباشر وأوقعتهم بين قتيل وجريح.‏