بالفيديو.. القصف يُحرق أحراج الهبارية في الجنوب!

أقدم العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، على استهداف المناطق الحرجية عند أطراف عددٍ من القرى والبلدات الجنوبية، لاسيما راشيا الفخار وكفرحمام والهبارية.

وتسبب القصف باندلاع حرائق كبيرة، فيما تُحاول فرق الإطفاء إخمادها على الرغم من استمرار القصف المدفعي على المنطقة.

بدوره، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية جديدة ضد الجيش الإسرائيلي.

وذكر الحزب أنه استهدف مبانٍ يتموضع فيها جنود العدو في مُستعمرة شتولا، موضحاً أن تلك العملية جاءت رداً على استهداف العدو القرى الجنوبية لاسيما بلدتي طيرحرفا والطيبة.