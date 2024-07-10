اتصالٌ بين ميقاتي ونظيره العراقي.. وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجرى البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص في ملف تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.

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