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لبنان

آخر أنباء "قصف الجنوب".. غارة في محيط مخفر!

Lebanon 24
10-07-2024 | 15:47
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نفذ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جديدة طالت عدداً من القرى والبلدات الجنوبية.

وقالت مصادر ميدانية في الجنوب إنَّ القصف استهدف محيط مخفر بلدة العديسة، كما طال أيضاً وادي العصافير في بلدة الخيام.
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وتحدثت المصادر أيضاً عن أنّ القصف استهدفَ بلدة راميا، كما طالَ أطراف بلدة عيترون.
 
عمليات جديدة لـ"حزب الله"
 
من ناحيته، أعلن "حزب الله" شنّ هجوم جوي بسربٍ من الطائرات المسيرة الإنقضاضية على مقرّ فوج المدفعيّة التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه تم استهداف أماكن تموضع واستقرار ضبّاطه ‏وجنود العدو.
 
كذلك، تحدث الحزب عن استهداف مبانٍ يتموضع فيها جنود العدو في مستعمرة شتولا، كما أعلن أيضاً عن قصف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
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