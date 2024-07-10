"ضربة قاتلة للبنان".. وزير إسرائيلي يُهدّد!

Advertisement

وخلال تصريحٍ أدعلى به عبر هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، دعا سموتريتش إلى شنّ حرب واسعة على "حزب الله" واحتلال مناطق في جنوب لبنان، وقال: "يستطيع الجيش الإسرائيلي في مسار سريع وعنيف، تحقيق إنجازات كبيرة للغاية وإبطال معظم قدرات حزب الله".وزعم أنه بإمكان الجيش الإسرائيلي القيام بذلك "في حرب قصيرة وليست طويلة كما في غزة، يتم خلالها إنزال ضربة قاتلة بلبنان، سيستغرق التعافي منها 30 سنة"، على حد قوله.وتابع: "يجب على إسرائيل أن تخوض حرباً في الشمال، وتقيم شريطاً أمنياً على الجانب اللبناني من الحدود".