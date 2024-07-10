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لبنان
اتصال بين ميقاتي والسوداني انهى ازمة فيول الكهرباء واتفاق على زيارة للعراق
Lebanon 24
10-07-2024
|
22:13
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نجحت الاتصالات التي تولاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،في حل ازمة الفيول العراقي لزوم معامل الكهرباء في لبنان،
واعطى السوداني توجيهاته للحكومة العراقية في هذا الشأن، على ان يستكمل ميقاتي والسوداني البحث في ملف الفيول ومسار التعاطي مستقبلاً وكيفية تسديد المتطلبات المالية، خلال زيارة سيقوم بها الرئيس ميقاتي إلى بغداد بعد انتهاء عاشوراء.
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وكان مكتب رئيس الحكومة وزع ليلا " ان الرئيس ميقاتي أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،وجرى البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص في ملف تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
وقد عبّر رئيس وزراء العراق عن دعم بلاده للبنان، واعدا بمعالجة هذه المسألة.
كما وجه دعوة للرئيس ميقاتي لزيارة بغداد وتم الاتفاق على موعد الزيارة بعد انتهاء مراسم عاشوراء".
وكتب رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر منصة X: "يعني مش عبفهم اذا في تنفيعة لشركة أو سمسرة لأشخاص كيف ممكن نضرب إتفاق مع العراق كلو لمصلحة لبنان وبشروطنا وبتسهيلات ونمنع الكهرباء عن الناس . الشكر للرئيس ميقاتي الذي تواصل مع رئيس الحكومة العراقية لفكفكة اللغم".
بدوره أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض في بيان أنه "تلقى إتصالاً من المدير العام لشركة SOMO وزارة النفط العراقية أخبره فيه موافقة رئيس الحكومة العراقية السيد محمد السوداني إعطاء الإذن بتحميل باخرة الفيول تضامناً مع لبنان و شعبه، مما سيمكّن من افراغ شاحنتي الغاز اويل في معامل الزهراني و دير عمار".
وذكّر الوزير فياض" أن صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في العام ٢٠٢١، والتي يُفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات من لبنان لمصلحة العراق، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية".
ويأتي هذا بعد إتصال أجراه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي، و بعد ان كان الوزير فياض قد أجرى اتصالات عدة مع نظيره وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني ورئاسة الحكومة العراقية والسفارة العراقية في لبنان، والعميد شقير لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة.
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