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لبنان
تهديدات نصرالله مبنية على معلومات؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-07-2024
|
02:15
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بالرغم من ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تعمد في الاشهر الماضية رفع سقف تهديداته الخطابية في وجه اسرائيل لاسباب مرتبطة بطبيعة المعركة، الا انه امس وجه تهديدا واضحاً لتل ابيب في حال قررت القيام بعملية عسكرية جنوب الليطاني.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن ما قام به نصرالله مبني على معلومات وصلت لـ "حزب الله" توحي بأن تل ابيب لديها قناعة بأن اي توسيع للمعركة، مهما كان سقفه، سيبقى الرد عليه محدوداً ما دامت حدوده الجغرافية محدودة.
وترى المصادر ان نصرالله اراد ايصال رسالة تقول بأن الحزب يأخذ التهديدات الاسرائيلية هذه المرة بجدية، لكنه لن يتعامل معها وفق اسلوب الرد المتناسب، اي انه لن يلتزم بأي قواعد حتى لو بقيت المعركة جنوب الليطاني في حال قررت اسرائيل رفع منسوب النار والتصعيد الحربي.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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