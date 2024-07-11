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لبنان

وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية (صورة)

Lebanon 24
11-07-2024 | 00:59
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نشرت وزارة الصحة العامة ،متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان، التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ9 تموز 2024، حيث تم تسجيل 1904 اصابات، منها 466 حالة وفاة.
 
 
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