وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية (صورة)

نشرت وزارة الصحة العامة ،متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان، التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ9 تموز 2024، حيث تم تسجيل 1904 اصابات، منها 466 حالة وفاة.

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