عبدالله: للاقتصاص من محاولي إجهاض احياء مفهوم النقل العام

كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "إصرار وزير الأشغال على احياء مفهوم النقل العام عبر الهبة الفرنسية من الباصات، مع الجهود التي بذلها المدير العام للنقل العام، ووجهت بتفلت على الأرض ومحاولة إجهاض الخطوة الشجاعة من مجهولين، ربما متضررين او مدفوعين، يدمرون ما تبقى من مفهوم الدولة، ويجب أن يتم الاقتصاص منهم ومن وراءهم".

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