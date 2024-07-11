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لبنان

البعريني: لمعالجة معضلة الكهرباء بشكل جذري

Lebanon 24
11-07-2024 | 01:24
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كتب النائب وليد البعريني على منصة "إكس": "وكأن المواطن اللبناني ينقصه قلقٌ من هنا أو هَم من هناك حتى أتت أزمة الكهرباء وأرخت بظلالها على حياته. أليست الحروب المستعرة داخل البلد وخارجه كافية؟ أم أن اللبناني محكوم بالأزمات واحدة تلو الأخرى على امتداد العام؟ على أمل أن تعالج معضلة الكهرباء بشكل جذري لأنها بلغت حدًا لا يُطاق".
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