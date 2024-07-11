النيران لا تزال مشتعلة في قرى العرقوب.. ومناشدات من قبل الأهالي

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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان النيران لا تزال مشتعلة في احراج الصنوبر التي تحيط بقرى الهبارية الفرديس وراشيا الفخار في منطقة العرقوب.وناشد الاهالي المعنيين العمل من أجل محاصرة النيران واهمادها بعدما باتت تحاصر العديد من المنازل في هذه القرى .