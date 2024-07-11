أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال حدث الجبة

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر منصة "إكس" أن عطلا "طرأ على سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات، مما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل فرقنا على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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