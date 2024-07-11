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لبنان

أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال حدث الجبة

Lebanon 24
11-07-2024 | 01:53
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أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر منصة "إكس" أن عطلا "طرأ على سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات، مما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل فرقنا على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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أوجيرو:

الخدمة

سنترال

الجبة

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