350 نازحا سوريا عادوا طوعا من عرسال

نظمت المديرية العامة للأمن العام عودة طوعية لحوالي 350 نازحا من عرسال عبر معبر الزمراني حيث كان الانطلاق من وادي حميد باشراف ضباط وعناصر الامن العام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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