توقيف مروّج مخدّرات... وضبط كمية كبيرة منها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص بترويج المواد المخدرة في محلة طريق المطار على متن دراجة آلية. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروج، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ح.و. (مواليد عام 1990، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا مخدرات ونقل أسلحة وذخائر حربية، ويوجد في حقه خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية وإطلاق نار.

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بتاريخ 24-6-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة طريق المطار بالجرم المشهود أثناء قيامه بعمليات الترويج على متن دراجة آلية دون لوحات تم ضبطها، وبتفتيشه والدراجة عثر على ما يلي:

- 10 علب بلاستيكية مدون عليها "PURE" بداخلها مادة بيضاء زنة العلبة الواحدة حوالى 4,1 غ.

- 19 علبة بلاستيكية بداخلها مادة حجرية بيضاء زنة الواحدة حوالى 4,1 غ.

- 26 علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى 4 غ.

- كبسولة عليها صورة بابلو اسكوبار مدون عليها "BUZZ" بداخلها مادة الباز كوكايين زنتها حوالى 4,1 غ

- 10 أكياس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف بلغت زنتها بالكامل حوالى 97,5 غ.

- 3 علب بلاستيكية مدون عليها " 0,5 أجنبي" بداخلهما مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى 4,3 غ

- علبتان بلاستيكيتان مدون عليهما "أجنبي 1" بداخلهما مادة الباز كوكايين زنة الواحدة حوالى 4,8 غ

- علبتان بلاستيكيتان مدون عليهما "Special 1 Gram Coc" بداخلهما مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى 0,1 غ

- علبتان بلاستيكيتان مدون عليهما "VIP NET" بداخلهما مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى 4 غ.

- علبة بلاستيك مدون عليها "VIP BUZZ" بداخلها مادة الباز زنتها حوالى 4 غ.

- 5 علب بلاستيكية مدون عليها "Buzz 0,5" بداخلها مادة الباز زنة الواحدة حوالى 4,3 غ

- علبتان بلاستيكيتان مدون عليها "G BAZ" بداخلهما مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى 4,8 غ

- 19 علبة بلاستيكية مدون عليها " Net 0,5" بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى 4,3 غ

- 9 علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى 3,8 غ

-9 علب بلاستيكية بداخلها مادة الباز زنة الواحدة حوالى 3,8 غ

- مبلغ مالي وهاتف خليوي

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على متن الدراجة الالية التي تم ضبطها، وأنه يقوم باستلام المواد المخدرة وتسليم الاموال الناتجة عن بيعها داخل مخيم شاتيلا.

أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".