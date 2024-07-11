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لبنان

إصابة عامل بصعقة كهربائية في محل حلويات بطرابلس (صور)

Lebanon 24
11-07-2024 | 02:55
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نقل عامل صيانة "م.ش" الى مستشفى الهيكلية للعلاج جراء تعرضه لصعقه كهربائية اثناء عمله داخل معمل عائد لاحد اشهر محال الحلويات في شارع عبرين – طرابلس، وقف ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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