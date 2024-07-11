إصابة عامل بصعقة كهربائية في محل حلويات بطرابلس (صور)

نقل عامل صيانة "م.ش" الى مستشفى الهيكلية للعلاج جراء تعرضه لصعقه كهربائية اثناء عمله داخل معمل عائد لاحد اشهر محال الحلويات في شارع عبرين – طرابلس، وقف ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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