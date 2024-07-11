Advertisement

لبنان

اتصال بين بو حبيب ونظيره المصري.. وتأكيد على استمرار التنسيق والتشاور

Lebanon 24
11-07-2024 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1221515-638562929052668259.jpg
Doc-P-1221515-638562929052668259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى وزير الخارجيّة والمُغتربين عبدالله بوحبيب اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري السيّد بدر عبدالعاطي، لتهنئته على تولّيه منصبه الجديد، مُعربًا عن تقدير لبنان للدعم المصري المتواصل له ولمواجهة مختلف التحديات التي يمرّ بها.
Advertisement
من جهته، توجّه وزير الخارجيّة والهجرة وشؤون المصريين في الخارج للوزير بوحبيب بالشكر على مبادرته بالاتصال والتهنئة، مؤكّدًا على ما توليه مصر من أولويّة للملف اللبناني، ومُشدّدًا على الدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان وصوْن سيادته أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر.
وأشار السيّد عبد العاطي إلى أنّ مصر سوف تُكثّف اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدوليّة الفاعلة، سعيًا للتوصّل إلى وقف فوري للحرب على غزّة، وفي سبيل منع انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار واسعة النطاق.
وأكد الجانبان على تطلّعهما الدائم لاستمرار التنسيق والتشاور بهدف تعزيز مختلف أوْجُه التعاون الثنائي بيْن البلديْن الشقيقيْن.
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:44 | 2024-07-11
08:02 | 2024-07-11
08:00 | 2024-07-11
07:59 | 2024-07-11
07:27 | 2024-07-11
07:24 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24