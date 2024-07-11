اتصال بين بو حبيب ونظيره المصري.. وتأكيد على استمرار التنسيق والتشاور

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أجرى وزير الخارجيّة والمُغتربين عبدالله بوحبيب اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري السيّد بدر عبدالعاطي، لتهنئته على تولّيه منصبه الجديد، مُعربًا عن تقدير لبنان للدعم المصري المتواصل له ولمواجهة مختلف التحديات التي يمرّ بها.من جهته، توجّه وزير الخارجيّة والهجرة وشؤون المصريين في الخارج للوزير بوحبيب بالشكر على مبادرته بالاتصال والتهنئة، مؤكّدًا على ما توليه مصر من أولويّة للملف اللبناني، ومُشدّدًا على الدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان وصوْن سيادته أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر.وأشار السيّد عبد العاطي إلى أنّ مصر سوف تُكثّف اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدوليّة الفاعلة، سعيًا للتوصّل إلى وقف فوري للحرب على غزّة، وفي سبيل منع انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار واسعة النطاق.وأكد الجانبان على تطلّعهما الدائم لاستمرار التنسيق والتشاور بهدف تعزيز مختلف أوْجُه التعاون الثنائي بيْن البلديْن الشقيقيْن.