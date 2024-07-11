Advertisement

لبنان

هذا ما عرضه الراعي مع تجمع الأجراء المتقاعدين

Lebanon 24
11-07-2024 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1221519-638562934015092318.png
Doc-P-1221519-638562934015092318.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وفد من "تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة"  مقر البطريركية المارونية في الديمان ضمن الزيارات التي اتفق على القيام بها للمرجعيات الروحية وقد استقبلهم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
Advertisement

شرح الوفد  معاناته على مستوى تعويض نهاية الخدمة، معاشات التقاعد واشتراكات الضمان الصحي والمفعول الرجعي عبر مداخلات عدة للزملاء وقد قدمت لغبطته ورقة بالمطالب مرفقة مع البيان.

واستمع البطريرك الراعي، بحسب بيان، الى مطالب الوفد بتمعن واعلن "تضامنه الكامل معها"، ووعد بـ"متابعة الموضوع حتى الوصول إلى تعويض لائق يؤدي إلى العيش بكرامة لكل متقاعد".

وشكر الوفد للبطريرك الراعي "مواقفه الداعمة".

إشارة إلى أن الوفد ضم: الأستاذ شربل صالح عن مؤسسة كهرباء لبنان والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والأستاذ شوقي فقيه عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستاذ جمال ترو عن مؤسسة كهرباء لبنان والأستاذ عبدالله مشيمش عن وزارة الشؤون الاجتماعية والأستاذ حسين حمادة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:44 | 2024-07-11
08:02 | 2024-07-11
08:00 | 2024-07-11
07:59 | 2024-07-11
07:27 | 2024-07-11
07:24 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24