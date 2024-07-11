هذا ما عرضه الراعي مع تجمع الأجراء المتقاعدين

زار وفد من "تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة" مقر البطريركية المارونية في الديمان ضمن الزيارات التي اتفق على القيام بها للمرجعيات الروحية وقد استقبلهم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

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شرح الوفد معاناته على مستوى تعويض نهاية الخدمة، معاشات التقاعد واشتراكات الضمان الصحي والمفعول الرجعي عبر مداخلات عدة للزملاء وقد قدمت لغبطته ورقة بالمطالب مرفقة مع البيان.



واستمع البطريرك الراعي، بحسب بيان، الى مطالب الوفد بتمعن واعلن "تضامنه الكامل معها"، ووعد بـ"متابعة الموضوع حتى الوصول إلى تعويض لائق يؤدي إلى العيش بكرامة لكل متقاعد".



وشكر الوفد للبطريرك الراعي "مواقفه الداعمة".



إشارة إلى أن الوفد ضم: الأستاذ شربل صالح عن مؤسسة كهرباء لبنان والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والأستاذ شوقي فقيه عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستاذ جمال ترو عن مؤسسة كهرباء لبنان والأستاذ عبدالله مشيمش عن وزارة الشؤون الاجتماعية والأستاذ حسين حمادة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.