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لبنان

عن قدرات "حزب الله"... إليكم ما قاله مسؤولان إسرائيليّان اليوم

Lebanon 24
11-07-2024 | 05:12
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قال العميد إحتياط في الجيش الإسرائيليّ أمنون سوفرين، إنّ "حزب الله" تنظيم لم نعرف نظيراً له من حيث الحجم والقدرات الصاروخيّة والقتاليّة".
 
 
وأضاف سوفرين أنّ "حزب الله" قادر على التسبب بأضرار كبيرة جداً".
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أما اللواء إحتياط في الجيش الإسرائيليّ يعقوب عميدرور، فقال إنّه "يجب أنّ نندهش كثيراً من قدرات  "حزب الله".
 
 
 

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