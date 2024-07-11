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لبنان

أبو حمدان: أسقطنا أهداف العدو الإستراتيجية

Lebanon 24
11-07-2024 | 05:29
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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رامي أبو حمدان :" لدينا قائد جليٌّ كالشمس وولاية قد فهمناها وقدّمنا في سبيلها الغالي ولا زالوا إخوانكم في الثغور يتنافسون على التضحيات".

أضاف خلال إلقائه كلمتين في المجلسين العاشورائيين في كفرحتى وأرنون بمشاركة شخصيات وفاعليات ، وعوائل الشهداء، والأهالي:" في المواجهة مع العدو الإسرائيلي ومن خلفه الأميركي رأينا تخاذل الحكومات في الدول العربية والإسلامية ولاحقاً من لحقهم من شعوب أيضاً متخاذلة وهنا لا عذر لأحد" .
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 وتابع : "في المواجهة العسكرية المقاومة قبل أن تقتل العدوّ لديها هدفان يجب أن تحققهما في المواجهة ، الأول سلب العدوّ الإرادة على القتال والثاني منع العدوّ من تحقيق أهدافه ولاحقاً نُقاتله في الميدان وهذا تحصيل حاصل".

وقال : "في القتال مع العدوّ الإسرائيلي ومن خلفه الاميركي اليوم أنتم بصبركم وبمجاهدينا وبشهدائنا وبالمقاومة في فلسطين قبلنا ونحن معهم ومحور المقاومة بالكامل أسقطنا أهداف العدو الإستراتيجية وبات الآن يبحث عن أيّ سبب وعن أيّ إنتصار وعن أيّ شكلٍ من الأشكال ليحفظ شيئا من ماء الوجه ولن يجد إن شاء الله" .

 وختم : "كان العدوّ يخطط للأزمة ويخنق الأزمة ويدير الأزمة أمّا الآن فهو خلق الأزمة وخرجت من يده إدارتها وأصبح مخنوقاً بها "
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