المفتي قبلان: لابد من تسوية رئاسية تليق بشراكة هذا البلد

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن لابد من تسوية رئاسية تليق بشراكة هذا البلد.

وقال في مجلس عاشورائي: "لا نقبل بتجميد مصير البلد، والذي يفيد اليوم هو تسوية رئاسية في مجلس النواب والرئيس نبيه بري في هذا المجال فرصة وطنية يجب الإستفادة منها، و كل الشرف و التحية والفخر للمقاومة، للثنائي الوطني المقاوم الذي حوّل إسرائيل من دولة حرب إلى قوة صريخٍ تعيش على المواجهات الصوتية ولسنا ممن يلتئم لعبة مقاوم ولا سمسرة في البلد ولن نهدي إسرائيل لقب البطل ولن نعود إلى جبهاتنا إلا بالعزّة والإنتصار".