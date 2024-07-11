Advertisement

لبنان

المفتي قبلان: لابد من تسوية رئاسية تليق بشراكة هذا البلد

Lebanon 24
11-07-2024 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1221555-638562993520981383.jpg
Doc-P-1221555-638562993520981383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن لابد من تسوية رئاسية تليق بشراكة هذا البلد.
 
 
وقال في مجلس عاشورائي: "لا نقبل بتجميد مصير البلد، والذي يفيد اليوم هو تسوية رئاسية في مجلس النواب والرئيس نبيه بري في هذا المجال فرصة وطنية يجب الإستفادة منها، و كل الشرف و التحية والفخر للمقاومة، للثنائي الوطني المقاوم الذي حوّل إسرائيل من دولة حرب إلى قوة صريخٍ تعيش على المواجهات الصوتية ولسنا ممن يلتئم لعبة مقاوم ولا سمسرة في البلد ولن نهدي إسرائيل لقب البطل ولن نعود إلى جبهاتنا إلا بالعزّة والإنتصار".
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:44 | 2024-07-11
08:02 | 2024-07-11
08:00 | 2024-07-11
07:59 | 2024-07-11
07:27 | 2024-07-11
07:24 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24