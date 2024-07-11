رابطة المهندسين المتقاعدين: اقفال النقابة الاثنين

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أعلنت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين، انها "قررت اقفال النقابة في بيروت نهار الإثنين المقبل في ١٥ تموز ٢٠٢٤، من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى نهاية دوام النقابة الساعة الواحدة والنصف ظهرا".واشارت في بيان الى انها ستعقد مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء الموافق في ١٦ تموز عند الساعة العاشرة صباحا، ودعت مسؤولي القطاعات الهندسية وقطاعات ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام الى حضوره، وسوف تعرض خلال المؤتمر الأوضاع الحالية للمهندسين المتقاعدين ومطالبهم المحقة والمشروعة على الصعيد المعيشي والصحي وحقهم في العيش الكريم".وأوضحت الهيئة انها ستعلن عن برنامج نهار الخميس والجمعة في ١٨ و ١٩ تموز مساء الثلاثاء في ١٦ تموز ، وسوف يتم تفعيل الحضور في خيمة المتقاعدين ضمن نشاطات يعلن عن برنامجها لاحقا.وأعلنت انه "سيتم اعداد بيان موجز وملخص لتوزيعه على وسائل الإعلام والمعنيين يعكس الواقع الحالي للنقابة وللمهندسين المتقاعدين، ويلخص مطالبهم الاساسية في رفع المعاش التقاعدي وتخفيض رسوم الاستشفاء".