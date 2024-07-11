عطية: لاقرار اتفاقية بشأن الكهرباء مع العراق

تناول رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، "موضوع خطة النقل المشترك وتسيير الناقلات".

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وقال في تصريح من مجلس النواب:" بعد التجربة أمس، وهي ناجحة فوجئنا، أنهم بعدما اشتغلوا هناك من اعتدى عليهم من قبل موتوسيكلات وكأن هناك استهداف لموضوع النقل العام، إما الدولة تثبت جدارتها او ان نقول للمستثمرين لا تأتوا الى البلد ، نحن في أمس الحاجة الى النقل المشترك، اناشد حماية هذه الباصات وحماية الخطوط التي تسلكها والتحدي ان تكمل وتنجح، ونزلنا مئة باص وهناك امكانية ان يتحسن هذا القطاع. واناشد الاجهزة الامنية معالجة الموضوع واثبات هيبة الدولة".كما تحدث عطية عن موضوع الكهرباء، وقال: "أبلغني مدير كهرباء لبنان، ان لا فيول، لدينا 3 بواخر وندفع اموالا بدل تأخير، وهناك تداخل في المسؤوليات وسوء تحضير لهذا المخزون. ولدينا مشكلة في الصرف والمجلس النيابي لا يجتمع الا في حالات معينة، واناشد دولة الرئيس بري ان يجتمع المجلس لاقرار اتفاقية بشأن الكهرباء مع العراق".