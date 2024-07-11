القطاع السياحي في لبنان... الخسائر فاقت الـ 3 مليارات دولار!

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أشار أمين عام المؤسسات السياحية في لبنان جان بيروتي إلى أن السياحة الداخلية وسياحة المطاعم والسهر ناشطة في لبنان والموسم واعد في المسابح.وأكد في حديث للـMTV أن "الأجانب ألغوا حضورهم الى لبنان في ظلّ الظروف الحالية، وخسائر القطاع السياحي خلال الأشهر الـ 10 الأخيرة تفوق الـ 3 مليارات دولار".