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لبنان

رعد: وضعنا اليوم رغم كل التضحيات أقوى من أي وقت مضى

Lebanon 24
11-07-2024 | 07:27
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 اكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن "وضعنا اليوم رغم كل التضحيات أقوى من أي وقت مضى، ونحن نصبر ونتحمل لتحقيق النصر لهذا الوطن والدفاع عن كرامة أبنائه".

واوضح خلال كلمتين القاهما في المجلسين العاشورائيين في عربصاليم وحومين الفوقا ان "جبهة المقاومة في لبنان هي جبهة مساندة المظلومين في غزة، وقد حققت أهدافها وقطعت أيدي العدو  ومنعته من أن يحقق أهدافه وبات اليوم يدور حول نفسه ويعمق من مأزقه"، وقال: "من كربلاء نتعلم دروس الثبات على الحق وتحقيق العزة والكرامة والنصر".
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وختم رعد: "شهداؤنا اليوم الذين يجودون بأرواحهم وأنفسهم دفاعاً عن شعبهم ووطنهم، إنما يفعلون ذلك حبا لله وحرصا على أن تبقى كلمة الحق مرفوعة فوق بلادنا وكل شعوب المنطقة".
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