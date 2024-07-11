مخزومي: لعدم توريط لبنان في أي معركة وتطبيق القرار 1701

Advertisement

استقبل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، بحضور المستشارة السياسية كارول زوين، السفير التركي علي باريش أولوصوي، وبحث معه في أوضاع لبنان والمنطقة.وشدد مخزومي خلال اللقاء على" ضرورة تعزيز العلاقات بين لبنان وتركيا"، مؤكداً "ضرورة التعاون على مختلف الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية".كما شدد على "ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة"، مجدداً تأكيد" ضرورة عزل لبنان وعدم توريطه في أي معركة، وتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته ومن قبل كافة الأطراف".وجرى البحث في ملف النازحين السوريين لجهة إيجاد حلول قريبة تخفف من وطأة الأزمة التي يعيشها لبنان من جراء تداعيات هذا الملف.وقال مخزومي :" إن الظروف الإقليمية الصعبة تحتم علينا الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تشرع في تنفيذ الإصلاحات التي تؤمن مصالح اللبنانيين ويطالب بها المجتمع الدولي والتي تعيد وضع لبنان على السكة الصحيحة".