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لبنان

من انطلياس إلى وسط بيروت... هذا ما تشهده الطرقات

Lebanon 24
11-07-2024 | 08:15
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يشهد الأوتوستراد الساحليّ من منطقة انطلياس وصولاً إلى وسط بيروت، زحمة سير خانقة.
 
 
وأشارت غرفة التحكم المروري في هذا السياق، إلى أنّ سبب زحمة السير تأخر دخول الشاحنات الى مرفأ بيروت.
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