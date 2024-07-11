من على الحدود مع لبنان... إليكم ما قاله رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ

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زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الحدود الشمالية مع لبنان، وأجرى تقييما للوضع مع قادة فرقة الجليل.وقال هاليفي في تصريح: "عندما يعاني عدوك، لا تتراجع، اجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له"، وأضاف: "نجعل الأمر أكثر صعوبة وذلك لتفكيك وضعه أكثر وأيضا لزيادة فرص التوصل إلى ظروف أفضل لإعادة المخطوفين، فهذا أمر بالغ الأهمية".وقال: "أعتقد أن قيادة المنطقة، والفرق العسكرية وكل شبكة العمل مع سلاح الجوّ ومع الاستخبارات العسكرية، يقومون بعمل جيد جدا في تحديد الأهداف، وفي مهاجمتها"، وتابع: "الشرط الأساسي لكل هذه الأعمال هو أن تكون هناك حالة دفاع قوية". (روسيا اليوم)