تحذير مهم من الأمن العام.. هذا ما جاء فيه!

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صدر عن مكتب "شؤون الإعلام" في المديرية العامة للأمن العام، البيان الاتي:"تداولت بعض منصات التواصل الإجتماعي إدعاءات زائفة تستهدف ضباطا حاليين وسابقين في المديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف المس بسمعة مؤسسة أمنية تقوم بدور محوري خصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.إن المديرية العامة للأمن العام تحذر مطلقي هذه الحملة المشوهة للحقيقة ، وهي لن تتوانى عن ملاحقة كل فاعل أو شريك أو محرض يقوم بنشر أخبار غير دقيقة تطال المؤسسة وستعمد إلى إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم".