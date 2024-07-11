Advertisement

لبنان

بو صعب عرض مع ناجي البستاني للخلافات في وزارة الدفاع

Lebanon 24
11-07-2024 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1221622-638563117241339205.jpg
Doc-P-1221622-638563117241339205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس، الوزير السابق  ناجي البستاني، وبحث معه في الخلافات القائمة في وزارة الدفاع بما يتعلق بالكلية الحربية.
 
 
Advertisement
واكد الجانبان ان "لا حل لحماية المؤسسة العسكرية  الا بالتقيد بالقوانين المرعية الاجراء"، وأثنيا على موقف وزير الدفاع موريس سليم، "المصر على تطبيق القانون لأنه المخرج والرادع الوحيد لحماية المؤسسة العسكرية".

ثم استقبل بو صعب سفيرة اليونان دسبينا كوكولوبولو، وتم التطرق الى المستجدات الاخيرة في الحرب على غزة، حيث اشار بو صعب الى ان "استقرار الوضع السياسي ينعكس ايجاباً على استقرار الوضع الامني على طول الخط الازرق"، لفت الى "اهمية بذل الجهود الدبلوماسية تمهيداً لتهيئة الارض لاعلان وقف اطلاق نار والذهاب الى حل بالطرق الدبلوماسية  الغير مباشرة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:33 | 2024-07-11
10:29 | 2024-07-11
10:14 | 2024-07-11
09:45 | 2024-07-11
09:22 | 2024-07-11
09:13 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24