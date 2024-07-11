بو صعب عرض مع ناجي البستاني للخلافات في وزارة الدفاع

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس، الوزير السابق ناجي البستاني، وبحث معه في الخلافات القائمة في وزارة الدفاع بما يتعلق بالكلية الحربية.

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واكد الجانبان ان "لا حل لحماية المؤسسة العسكرية الا بالتقيد بالقوانين المرعية الاجراء"، وأثنيا على موقف وزير الدفاع موريس سليم، "المصر على تطبيق القانون لأنه المخرج والرادع الوحيد لحماية المؤسسة العسكرية".



ثم استقبل بو صعب سفيرة اليونان دسبينا كوكولوبولو، وتم التطرق الى المستجدات الاخيرة في الحرب على غزة، حيث اشار بو صعب الى ان "استقرار الوضع السياسي ينعكس ايجاباً على استقرار الوضع الامني على طول الخط الازرق"، لفت الى "اهمية بذل الجهود الدبلوماسية تمهيداً لتهيئة الارض لاعلان وقف اطلاق نار والذهاب الى حل بالطرق الدبلوماسية الغير مباشرة".