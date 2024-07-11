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لبنان

تحذير عاجل من ارتفاع خطر الحرائق في الأيام المقبلة.. وهذه المناطق معرّضة بشكل كبير!

Lebanon 24
11-07-2024 | 09:45
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 حذرت وزارة البيئة من "أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في خطر الحرائق في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في مناطق المنية-الضنية وأقسام أخرى من محافظتي الشمال وعكار".
 
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لذلك، دعت وزارة البيئة في بيان، الجميع إلى توخي الحذر الشديد وتجنب استخدام أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء النباتي.

كما تدعو الوزارة البلديات ولجان المحميات وفرق رصد الحرائق في المناطق والهيئات الاهلية والمحلية لمراقبة أي خطر للحرائق والرصد المبكر لضمان تدخل فرق الدفاع المدني وفرق المستجيب الاول في الوقت المناسب لما من ذلك الأمر مساهمة أساسية للحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار الحرائق في الغطاء الحرجي".

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الحرائق في كافة الاراضي اللبنانية يمكنكم تحميل نشرة الحرائق الكاملة عن المنصة الوطنية للانذار المبكر عبر الرابط الآتي https://ewsp.gov.lb/fire-forecast-bulletin/ 

او الإطلاع مباشرة على توقعات مؤشر الحرائق وتوزعها عبر كافة البلدات اللبنانية عبر منصة مختبر الحرائق لجامعة البلمند وعبر الرابط التالي: https://firelab.balamand.edu.lb/FireLabWeb/FireDanger

والتبليغ فوراً عن أي حريق على الرقم ١٢٥.
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