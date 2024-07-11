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لبنان

عودة طوعية لسوريين نظمها الامن العام.. كم شخصًا شملت؟

Lebanon 24
11-07-2024 | 10:14
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 أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان "ان المديرية، نظمت صباح اليوم عملية العودة الطوعية لسوريين موجودين على الأراضي اللبنانية، وذلك عبر مركزي الأمن العام الحدوديين في عرسال والقاع، ضمّت 220 شخصاً، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري، وبوجود مراقبين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
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وذكرت المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين في لبنان، المسجّلين على لوائح المفوضية أو المخالفين لنظام الإقامة، الراغبين بالعودة إلى سوريا "التقدّم من مراكز الأمن العام لتسجيل أسمائهم".
 
 
وكانت مندوبة "لبنان24" قد أفادت في وقت سابق بأن المديرية العامة للأمن العام نظمت عودة طوعية لحوالي 350 نازحًا من عرسال عبر معبر الزمراني حيث كان الانطلاق من وادي حميد باشراف ضباط وعناصر الامن العام.
 
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