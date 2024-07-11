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لبنان

مولوي بحث مع زوّاره في الأوضاع العامة

Lebanon 24
11-07-2024 | 10:29
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استقبل وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، على التوالي النواب: حيدر ناصر، أمين شري، هادي أبو الحسن، وأكرم شهيب، وبحث معهم في الأوضاع العامة وشؤون مناطقهم الإنمائية والخدماتية. 

والتقى مولوي وفدا من رابطة قدامى العسكريين. وخلال اللقاء، تم البحث في مطالب العسكريين القدامى.
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