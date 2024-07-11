



وزعم خلال حفل تخريج ضباط أن اسرائيل تحقق انتصارات وعازمون على إكمال النصر في غزة.



أضاف:" ماضون في الحرب حتى نحقق أهدافنا وهي القضاء على حماس وإعادة المختطفين إلى بيوتهم"، مؤكدًا أن هذه الحرب ستستمر حتى نحقق النصر ولو استغرق الأمر وقتا.

Advertisement

ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل تدفع أثمانا باهظة خلال هذه الحرب لكن مفتاح النصر هو هزيمة حماس. شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عائلات قوات الاحتياط التي تمنح سندا وتضامنا ودعما لجنودنا.وزعم خلال حفل تخريج ضباط أن اسرائيل تحقق انتصارات وعازمون على إكمال النصر في غزة.أضاف:" ماضون في الحرب حتى نحقق أهدافنا وهي القضاء على حماس وإعادة المختطفين إلى بيوتهم"، مؤكدًا أن هذه الحرب ستستمر حتى نحقق النصر ولو استغرق الأمر وقتا.ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل تدفع أثمانا باهظة خلال هذه الحرب لكن مفتاح النصر هو هزيمة حماس.

وقال:" ملتزمون بمقترح الصفقة لإعادة المختطفين، وملتزم بالمبادئ الأربعة التي أعلنتها بشأن الصفقة، وملتزمون بأن يتم تحرير عدد أكبر من المختطفين الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة".



وعن الحرب مع لبنان قال نتنياهو:" من يشن علينا هجمات من الجبهة الشمالية فمصيره الموت.. لن نسمح بعودة التخريب إلى شمال القطاع وسنحبط عمليات تهريب الأسلحة".



وختم:" مَن يشن علينا الهجمات مصيره الموت وهذا يشمل الوضع في الشمال الذي سنغيره". (الجزيرة)