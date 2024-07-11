إشكال كبير في ساحة النجمة بطرابلس.. هذا ما جرى اليوم

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وقع إشكال فردي بين عدد من الشبان، اليوم الخميٍس، تخلله عراك وتضارب بالأيدي في محلة ساحة النجمة - طرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات، تدخلت دورية من المخابرات في محاولة لفض الاشكال، غير ان المدعو "م.ج" أقدم على التهجم على احد عناصر الدورية فقام العناصر بإطلاق النار في الهواء لتفرقة الحشود الذين تجمهروا في المحلة المذكورة.ثم أقدم احد الاشخاص على اطلاق النار في الهواء من على متن دراجة نارية وفر الى جهة مجهولة.وحضرت قوة من الجيش الى المكان والعمل جاري على تنفيذ مداهمات لتوقيف متسببي الاشكال وتعقب مطلق النار.وافادت المصادر انه جرى توقيف احد الاشخاص واقتياده الى التحقيق والعمل جاري على ملاحقة الباقين تمهيداً لتوقيفهم.