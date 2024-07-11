جنود العدو بمرمى "الحزب".. صواريخه الثقيلة طالت محيط هذه الثكنة

أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم الخميس، استهداف انتشار لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت.





وقال في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة،‏ استهدفنا عند الساعة 56‏‎04:‎‏ من بعد ظهر يوم الخميس 11-7-2024، انتشاراً لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان ثقيل".

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