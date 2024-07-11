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لبنان

رياضي لبناني لم يُهزم بعد.. وهذا ما يأمل تحقيقه غدًا

Lebanon 24
11-07-2024 | 12:42
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يأمل اللبناني عبدالله أونداش في تمديد سلسلة انتصاراته المذهلة في عروض منظمة الفنون القتالية "ون" إلى خمسة متتالية يوم الجمعة في 12 تموز.
أونداش يواجه اختباراً جدياً ضد التايلاندي المخضرم شوكبرتيشا بك ساينشاي في نزال مواي تاي ضمن فئة وزن القشة خلال عرض ONE Friday Fights 70. 
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وقدم المقاتل اللبناني الواعد، البالغ من العمر 22 عاماً، أداءً مذهلاً في النزالات الأربعة التي خاضها في "ون"، محرزاً انتصارين بالضربة القاضية وانتصاراً واحداً بإجماع الحكّام وواحداً بقرار منقسم. 

شوكبرتيشا، الذي يكبر أونداش بعشر سنوات ويمتلك 120 انتصاراً احترافياً، سيخوض النزال أمام جمهور بلاده في ملعب "لومبيني" الشهير في العاصمة التايلاندية بانكوك. (بي إن سبورتس)

لبنان

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