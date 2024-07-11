الملاح: لا خلاص لهذا الوطن الجريح إلا بالالتفاف حول المؤسسة العسكرية

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اشار نائب الامين العام المساعد ل"منبر الوحدة الوطنية" محمد نديم الملاحفي بيان، الى ان "المرحلة التي اجتازها لبنان ويجتازها في هذه الايام، اثبتت الا خلاص لهذا الوطن الجريح الذي ينزف، إلا بالالتفاف حول المؤسسة العسكرية بقيادة العماد قائد الجيش جوزاف عون، الذي اثبت للقاصي والداني مدى حكمته ومناقبيته وإخلاصه لهذا الوطن الذي دفع ويدفع ثمن حروب عصفت في البلاد والعباد".واضاف: "في ظل الضائقة الاقتصادية والسياسية والأوضاع الامنية اثبتت هذه المؤسسة انها صمام الأمان للبنان واللبنانيين".وختم: "لا خلاص لنا جميعا إلا بانتمائنا لهذه المؤسسة التي جنبت الوطن الكثير من المخاطر والفتن ، حمى الله الجيش وقائده وحمى لبنان". (الوكالة الوطنية)