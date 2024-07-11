العدو يستهدف حارة المدرسة في الطيبة.. ماذا في المعلومات الأولية؟

استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة الطيبة في القطاع الاوسط بثلاث غارات.





ووفقاً للمعلومات الأولية، الاستهداف حصل بحارة المدرسة وأفيد عن وقوع إصابات.

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