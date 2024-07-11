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لبنان

العدو يستهدف حارة المدرسة في الطيبة.. ماذا في المعلومات الأولية؟

Lebanon 24
11-07-2024 | 13:45
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استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة الطيبة في القطاع الاوسط بثلاث غارات.


ووفقاً للمعلومات الأولية، الاستهداف حصل بحارة المدرسة وأفيد عن وقوع إصابات.
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