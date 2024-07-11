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لبنان

المخابرات توقف مواطنًا في طرابلس.. هذه التهمة موجهة إليه

Lebanon 24
11-07-2024 | 13:47
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة التبانة – طرابلس المواطن (ع.م.) لرميه رمانتَين يدويتَين في مجرى نهر أبو علي.
وحسب البيان، بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. 
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