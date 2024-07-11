المخابرات توقف مواطنًا في طرابلس.. هذه التهمة موجهة إليه

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة التبانة – طرابلس المواطن (ع.م.) لرميه رمانتَين يدويتَين في مجرى نهر أبو علي.

وحسب البيان، بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.