دبور وابو العردات استقبلا وفد هيئة التنسيق للقاء الأحزاب

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استقبل سفير دولة فلسطين اشرف دبور وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات اليوم، وفد هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية برئاسة محمود قماطي.واطلع دبور الوفد، بحسب بيان للسفارة، على "آخر التطورات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الصهيوني المستمر على ابناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، وما تقوم به اسرائيل من ابادة جماعية بحق ابناء شعبنا الصابر الصامد المرابط على ارضه في مواجهة الاحتلال ومخططاته".ورحبت "هيئة التنسيق" ب"الحوار الفلسطيني المزمع عقده في جمهوية الصين الشعبية بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية". كما اكدت "ضرورة واهمية التوحد الفلسطيني في اطار منظمة التحرير الفلسطينية والخروج بتفاهم واتفاق على برنامج وطني فلسطيني موحد يعزز ويدعم النضال في مواجهة المشروع الصهيوني وما يتضمنه من مخاطر كبيرة على الوجود والقضية الفلسطينية".كما "تم التأكيد على أهمية اللقاء الفصائلي في لبنان والاتفاق على ضوابط وآليات عمل لتفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، والالتزام بقرار انشائها واهمية ان تقوم بمهامها وواجباتها وممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على امن واستقرار وحماية الشعب الفلسطيني ومخيماته، وصونها من التدخلات الخارجية التي تحاول العبث بامنها واستقرارها".ووجه المجتمعون "تحية اعتزاز وتقدير للشعب الفلسطيني بمقاومته الباسلة وصموده في وجه حرب الابادة الصهيونية"، مؤكدين "استمرار التعاون والتنسيق والتحرك الشعبي في لبنان لدعم اهلنا وشعبنا في فلسطين في مواجهة العدوان والحصار وانهاء الاحتلال".ووجه اللقاء "تحية تقدير للشعب اللبناني بمقاومته الباسلة لوقوفه الدائم واسناده الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني ودعم مسيرته النضالية لانجاز حقوقه في الحرية والعودة والاستقلال".