Advertisement

لبنان

دبور وابو العردات استقبلا وفد هيئة التنسيق للقاء الأحزاب

Lebanon 24
11-07-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1221708-638563284422580011.jpg
Doc-P-1221708-638563284422580011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل سفير دولة فلسطين اشرف دبور وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات اليوم، وفد هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية برئاسة محمود قماطي. 
Advertisement
 واطلع دبور الوفد، بحسب بيان للسفارة، على "آخر التطورات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الصهيوني المستمر على ابناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، وما تقوم به اسرائيل من ابادة جماعية بحق ابناء شعبنا الصابر الصامد المرابط على ارضه في مواجهة الاحتلال ومخططاته".
 ورحبت "هيئة التنسيق" ب"الحوار الفلسطيني المزمع عقده في جمهوية الصين الشعبية بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية". كما اكدت "ضرورة واهمية التوحد الفلسطيني في اطار منظمة التحرير الفلسطينية والخروج بتفاهم واتفاق على برنامج وطني فلسطيني موحد يعزز ويدعم النضال في مواجهة المشروع الصهيوني وما يتضمنه من مخاطر كبيرة على الوجود والقضية الفلسطينية". 
 كما "تم التأكيد على أهمية اللقاء الفصائلي في لبنان والاتفاق على ضوابط وآليات عمل لتفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، والالتزام بقرار انشائها واهمية ان تقوم بمهامها وواجباتها وممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على امن واستقرار وحماية الشعب الفلسطيني ومخيماته، وصونها من التدخلات الخارجية التي تحاول العبث بامنها واستقرارها". 
 ووجه المجتمعون "تحية اعتزاز وتقدير للشعب الفلسطيني بمقاومته الباسلة وصموده في وجه حرب الابادة الصهيونية"، مؤكدين "استمرار التعاون والتنسيق والتحرك الشعبي في لبنان لدعم اهلنا وشعبنا في فلسطين في مواجهة العدوان والحصار وانهاء الاحتلال". 
 ووجه اللقاء "تحية تقدير للشعب اللبناني بمقاومته الباسلة لوقوفه الدائم واسناده الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني ودعم مسيرته النضالية لانجاز حقوقه في الحرية والعودة والاستقلال".
(الوكالة الوطنية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:34 | 2024-07-11
15:28 | 2024-07-11
15:22 | 2024-07-11
15:08 | 2024-07-11
15:00 | 2024-07-11
14:55 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24