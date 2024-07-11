رقم قياسي جديد.. الأنصار يتوّج بلقب كأس لبنان

توج فريق الأنصار بلقب كأس لبنان لكرة القدم للمرة الـ16 في تاريخه بفوزه على العهد بنتيجة (2-1)، بالمباراة النهائية التي اجريت اليوم على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية.



وسجل للعهد زين فران في الدقيقة 15، وللانصار هشام خلف الله ويوسف الحاج في الدقيقتين 20 و 50.

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