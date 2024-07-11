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لبنان

الخواتيم سعيدة.. هذا آخر ما قيل عن الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش

Lebanon 24
11-07-2024 | 14:49
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أشار رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية النائب جهاد الصمد الى أن "معلوماته تفيد بأنه ستكون هناك خواتيم سعيدة للخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون".


وأكد الصمد، في حديث تلفزيوني مساء اليوم الخميس، أن "لا يمكن لاحد تخطي الوزير في التعيينات".
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من جهته، أبدى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أسفه للحالة التي وصل إليها الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش.
وقال لـ"ام تي في":" أحزن للحالة التي وصلنا إليها والاضطرار للتدخل لحلّ خلاف بين قائد الجيش ووزارة الدفاع".
وأضاف: "القانون واضح لجهة صلاحية وزير الدفاع باتخاذ قرار قبول فتح دورة لصالح المديرية الحربية وإجراء المباراة كما توقيع قبول طلبات الناجحين".

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