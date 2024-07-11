نائب يكشف عن تسوية للناجحين في المدرسة الحربية.. إليكم تفاصيلها

كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن تسوية لقبول الناجحين في المدرسة الحربية.

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وقال بو صعب في حديث لـ"ام تي في" أنه يجري العمل على تسوية تقوم على قبول الناجحين في المدرسة الحربية وفتح دورة لقبول آخرين قد يصل عددهم إلى 200.وعن الخلاف الدائر حول امتحانات المدرسة الحربية، لفت بو صعب إلى أنّه دائماً هناك إشكاليات بين وزراء الدفاع وقائد الجيش بسبب عدم احترام القانون.