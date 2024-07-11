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لبنان

نصرالله: المقصود اليوم تشويه كل ما يتعلق بالمقاومة

Lebanon 24
11-07-2024 | 15:08
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قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه حزب الله في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن المقصود اليوم تشويه كل ما يتعلق بالمقاومة والفداء والجهاد حتى ينفر الناس منه.
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ولفت خلال كلمته في المجلس العاشورائي إلى أن كل ما ينظم حياة الإنسان غايته الوصول إلى الحياة الطيبة.
وقال:" من ثقافة الحياة طلب العلم وتحقيق الاكتفاء العلمي والتخصصي، بالاضافة إلى تكوين العائلة وكل التشريع المرتبط بالعائلة هو جزء من ثقافة الحياة"، لافتا إلى أن الإسلام يريد مجتمعاً عاملاً وكادّاً يصنع ويزرع ويعمل.
 
وأشار نصرالله إلى أن "ثقافة الشهادة تأتي إلى جانب ثقافة الحياة لصنع حياة كريمة وطيّبة وإلا يأتي المحتل ليحتل أرضك وينهب ثرواتك".
 
وأكّد نصرالله أن "من يعبر اليوم عن ثقافة الحياة هو الذي يقاوم ويدافع ويستشهد.. المهم أن تعرف كيف تشكل الحاجز المتين الذي يحمي شعبك أرزاقهم وأموالهم وكرامتهم".
 
واستطرد نصرالله:" نتيجة المقاومة في لبنان كانت العزّة والسيادة والكرامة، وباعتراف العدو ما صنعته المقاومة شكل رادعاً له".
 
وختم نصرالله كلامه بقوله:" ثقافة الموت تأتي من أميركا.. أميركا وإسرائيل هما اللتان اعتدتا على منطقتنا وشعوب منطقتنا".
 
 
 
 
 
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