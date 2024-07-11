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لبنان

بيان للجيش الإسرائيلي عن عملياته في لبنان.. إليكم ما كشفه

Lebanon 24
11-07-2024 | 15:22
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زعم الجيش الإسرائيلي في بيان له أن طائرات سلاح الجو هاجمت أهدافا لحزب الله في الجنوب، اليوم الخميس.
 
ولفت البيان إلى أن الطائرات استهدفت اليوم مبنى للحزب في منطقة الطيبة جنوب لبنان.
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وأشار البيان إلى أن إسرائيل استهدفت أيضا بنى تحتية للحزب في منطقة كفركلا.
 
يأتي ذلك بعد أن أعلن "حزب الله" استهدافه مواقع إسرائيلية في الجليل الغربي، وحسب الإعلام الإسرائيلي فإن صاروخًا مضادًا للدروع سقط في الجليل الغربي واسفر عن سقوط إصابة بالاضافة إلى اشتعال الحرائق في محيط سقوطه.
 
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن النيران اشتعلت أيضا في مرافق لمجمع فندقي في شتولا بالجليل الغربي إثر هجوم بصوارخ مضادة للدروع.
 
 
 

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