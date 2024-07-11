وزير الاقتصاد أرجأ مؤتمره الصحافي المقرر غدا

اعلن وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام عبر منصة "اكس" ، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده صباح يوم غد الجمعة لاسباب لوجستية الى يوم الاثنين الساعة 11:00 صباحاً.

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